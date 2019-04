Der Oberschwäbische Archäologietag am Mittwoch, 1. Mai, wird im Museumsquartett begangen: Das Federseemuseum Bad Buchau, die beiden Heuneburgmuseen und die Bachritterburg Kanzach haben dazu im Rahmen ihres Kooperationsprojekts zu 15 000 Jahre Ernährung einiges auf die Beine gestellt. Epochenübergreifend ist die gemeinsam verbindende Frage an diesem besonderen Aktionstag: Was wurde im Laufe der Jahrtausende gejagt, gesammelt, geerntet, gekocht und gegessen? Darauf erhalten Besucher in den vier archäologischen Museen für ihre Zeit entsprechende Antworten und Einblicke in ihre Speisekammern, Ernährungsgewohnheiten und den Speiseplan.

Im Federseemuseum wird ganz praktisch die Zerlegung eines Hirschs auf steinzeitlich-fachmännische Art mit authentischen Werkzeugen demonstriert. Experimentalarchäologe Rudolf Walter gibt sein Spezialisten-Know How preis: von der Nutzung von Haut und Haaren bis zur Verarbeitung von Knochen, Sehnen und Geweih zu Werkzeugen und Waffen. Darüber hinaus kann man die verschiedensten Kräuter facettenreich kennenlernen.

Im Freilichtmuseum Heuneburg – Keltenstadt Pyrene werden kulinarische Highlights der Eisenzeit präsentiert. Der keltische Bäcker zeigt die Brotherstellung und Keltenschmid Klaus schmiedet mit Kindern einen Bratspieß, der anschließend vom Keltenkoch bestückt wird.

Im Keltenmuseum stehen ganztägig Aktionen rund um die Ernährung der Kelten im Mittelpunkt, etwa ein Quiz für Kinder, eine „Tischlein deck dich“- Aktion und Themenführungen unter dem Motto „Linsen und Spätzle?!“ um 10.30 und um 14.30 Uhr. Ausnahmsweise ist das Museum an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet.

In der mittelalterlichen Bachritterburg in Kanzach geben zwei engagierte Living-History-Akteure, die den „Blog von guter Speise“ betreiben, ihre persönliche Interpretation des Kochbuchs „buoch von guoter spîse“, dem ersten bekannten deutschsprachigen Kochbuch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, gerne weiter.