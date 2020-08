Viele Auszeichnungen in besonderem Jahr

Ein ereignisreiches Schuljahr ist am Progymnasium Bad Buchau zu Ende gegangen. Nicht nur Covid 19 hat die Schulgemeinschaft im zweiten Halbjahr in Atem gehalten, denn bereits im Februar hat Sturmtief Sabine einiges durcheinander gewirbelt. Nichtsdestotrotz haben die Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern, das Schulpersonal und die Lehrerinnen und Lehrer versucht, das Schuljahr so normal wie möglich zu gestalten. Mit Home-Schooling, Videokonferenzen, selbstgedrehten Erklär-Videos, Live-Unterricht per Webcam und der Kommunikations-Plattform MS Teams hat sich die Schulgemeinde ihren Weg erfolgreich in der Corona-Zeit bis zu den Sommerferien gebahnt.

Somit ist es umso erfreulicher, dass viele Schülerinnen und Schüler auch in diesem besonderen Schuljahr Preise, Belobigungen und Auszeichnungen erhielten.

So konnten in der Klasse 5 im Online-Känguru-Wettbewerb Zé Roberto Eisler, Eleni Döhnert, Lara Schilling, und in Klasse 6 Jonas Leidig (1. Platz), Samuel Zerdak (2. Platz) und David Blank (3. Platz) tolle Erfolge verbuchen. Zé- Roberto Eisler erhielt außerdem das Känguru-T-Shirt für den größten Känguru-Sprung mit 19 in Folge richtig gelösten Aufgaben.

Auch die zahlreichen Preise und Belobigungen zeigen, dass trotz großer Bedenken aus der Gesellschaft und Politik unsere Schülerinnen und Schüler das vergangene, außerordentliche Schuljahr erfolgreich bewältigt haben und gut gewappnet in das neue Schuljahr gehen können.