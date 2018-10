Einen Kartoffelsalat, der so gut ankommt, dass die Gäste „beinahe die Schüssel ausschlecken“: Das verspricht Paul Sägmüller in seinem „ultimativen Kartoffelsalatkochkurs“ bei der Volkshochschule Oberschwaben. Der Kurs, der sich auch an Teilnehmer „ohne jegliche Küchen-Vorkenntnisse“ richtet, findet am Mittwoch, 21. November, von 19.30 bis 22 Uhr in der Küche (A.0.4) des Hauptschulgebäudes Altshausen, Ebersbacher Straße 20, statt. Mitzubringen sind Schürze, Geschirrhandtücher und Lebensmittelboxen. Lebensmittelkosten von zirka 5 Euro werden im Kurs abgerechnet. Der Kurs kostet 17,30 Euro.

Anmeldungen mit der Kursnummer E30516 nimmt die Volkshochschule Oberschwaben, Hauptstraße 35, entgegen: Telefon 07525/9239340, Fax 07525/92393490, E-Mail info@vhs-oberschwaben.de