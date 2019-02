Verwirrter Mann belästigt Frauen

Ein 53-Jähriger hat am Samstag in Bad Buchau mehrere Frauen gegen ihren Willen geküsst. Zeugen meldeten den Vorfall, der sich gegen 14.45 Uhr in einer Gaststätte auf dem Marktplatz ereignete, der Polizei. Eine Polizeistreife stellte den Mann fest und kontrollierten ihn. Er wollte jedoch gehen. Als die Polizisten ihn festhielten, versuchte er, sich loszureißen. Er widersetzte sich massiv den Anweisungen der Beamten und beleidigte sie. Der Rettungsdienst nahm den verwirrten Mann mit. Er wurde in ärztliche Obhut übergeben. Den 53-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.