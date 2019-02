Verwaltungsfachmann kontra Netzwerker

Die Bürgermeisterwahl in Kanzach bleibt spannend. Gemessen am Beifall nach der Vorstellung der beiden Kandidaten nach ihrer Vorstellung könnte Klaus Schultheiß gegenüber seinem Mitbewerber Dr. Georg Bitter die Nase vorne haben. Die Möglichkeit, beide im direkten Vergleich zu erleben, wurde gerne genutzt – und auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Kandidaten hinterher persönlich ins Gespräch zu kommen. Die Halle am Bahnhof in Kanzach, die an die 250 Personen fasst, war voll.

Bürgermeister Erwin Hölz, der als Moderator gewissermaßen das Ende seiner elfjährigen Amtszeit in Kanz-ach einläutete, zeigte sich erfreut über den Besuch der Bürger, etlicher Kollegen und auch mancher „Wunderfitziger“ von auswärts. Entspannt zeigte er sich auch angesichts der Tatsache, dass sich nach anfangs geringer Resonanz doch zwei Bewerber um seine Nachfolge gefunden haben, die Kanzacher am Sonntag also eine echte Wahl haben.

Beide nutzten ihre jeweils 15-minütige Redezeit, um ihre Ideen zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde darzulegen und und ihre persönlichen Voraussetzungen für das Bürgermeisteramt hervorzuheben. Da ist zum einen der Historiker Dr. Georg Bitter, Geschäftsführer eines Mediendienstleistungsunternehmens, 1957 in Recklinghausen geboren und seit zehn Jahren in Bad Buchau ansässig, der als seine Devise „Nicht nur verwalten, sondern gestalten“ ausgab. Klaus Schultheiß, 1953 in Koblenz geboren und seit acht Jahren in Bad Buchau wohnhaft, verwies dagegen auf seinen beruflichen Hintergrund als Verwaltungsfachmann. Die Themen hingegen waren weitgehend deckungsgleich: die finanzielle Situation der Bachritterburg, die Erschließung von Neubaugebieten, die Kanalsanierung verbunden mit dem Breitbandausbau und die Verbesserung des Internetauftritts der Gemeinde haben für beide Bewerber hohe Priorität.

Der Ältere musste bei der Vorstellung dem Jüngeren den Vortritt lassen bei der Vorstellung. Bitter hatte seine Bewerbung als Erster eingereicht und durfte den Anfang machen, während der andere im Nebenraum ausharren musste. Der führte zunächst aus, warum Oberschwaben seine neue Heimat geworden sei: „Ich mag die Menschen, die Geselligkeit und die vielen kleinen und schönen Feste, die Landschaft und die große historische Vergangenheit dieser kulturell reichen Region.“ Mit 61 habe er keine Karriereambitionen mehr, sei aber „reif genug, eine Entscheidung für ein Engagement aus Überzeugung und Interesse einzugehen“. Seine Kandidatur sei auf jeden Fall keine „Verlegenheitsbewerbung“. An der Aufgabe als Bürgermeister reize ihn die Möglichkeit zur Gestaltung des unmittelbaren Lebensumfelds.

Bitter verwies insbesondere auf seine guten Kontakte: Er kenne die wichtigsten politischen Mandatsträger, sei politisch im Kreis- und Bezirksvorstand sowie der Mittelstandsvereinigung der CDU aktiv – „und ich halte viel vom Netzwerken“. Seine jahrzehntelange Erfahrung als Unternehmer könne der Gemeinde nützlich sein. Außerdem: „Ich bin es gewohnt, zuverlässig und exakt und vor allem pünktlich zu arbeiten.“

Die Bachritterburg, die jährlich mit einem beträchtlichen Verlust zu Buche schlage,bedürfe einer bessere Vermarktung und weiterer Aktivitäten. Bitter schlägt das „systematische Einwerben von Spendengeldern“ sowie die Nutzung für Firmenveranstaltungen und Konzerte vor. Seine politischen Kontakte wolle er bei der Beantragung von Fördermitteln nutzen. Auch für die Finanzierung der Ortschronik könnten Spendengelder gesammelt werden, schlägt Bitter vor.

Höchste Priorität habe derzeit aber die Sanierung der Abwasserleitungen, wofür die Planungen längst abgeschlossen seien: „Entsprechende Anträge müssen gegebenenfalls aktualisiert und neu eingereicht werden.“ Bedarf bestehe für weitere Neubaugebiete: „Da müssen wir ran.“ Seine beruflichen Verbindungen will Bitter für die Überarbeitung des Internetauftritts spielen lassen – beim Besuch der Homepage fühle er sich um zehn Jahre zurückversetzt.

Klaus Schultheiß dankte zunächst dem Bürgermeister und dem Gemeinderat für die Möglichkeit, sich präsentieren zu dürfen, den Mitarbeitern für die Vorbereitung und den Zuhörern für den zahlreichen Besuch. „Ich habe mich zur Kandidatur entschlossen, da ich die zielgerichtete Weiterentwicklung zu meiner Aufgabe machen möchte“, nannte er als Beweggrund. Schultheiß hob seine Ausbildung als Verwaltungsfachmann einschließlich Vertiefungsstudium und seine berufliche Laufbahn hervor: „Beruflich habe ich die Ebenen der Kommunalverwaltung, des Landratsamts und des Regierungspräsidiums durchlaufen.“ Und er bringe Erfahrung in der Kommunalpolitik mit: Vor fünf Jahren sei er in Bad Buchau in den Gemeinderat gewählt worden. Zudem sei er Mitglied der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands und ehrenamtlich als 2. Vorsitzender bei der Selbsthilfegemeinschaft „Bürger für Bürger“ tätig. Sein größter Erfolg, führte Schultheiß an, sei der Gewinn des mit 35 000 Euro dotierten Innovationspreises des Sozialministeriums für eine alter- und generationengerechte Ortsentwicklung – „als einziger im Landkreis trotz zahlreicher anderer Bewerber“. Aus voller Überzeugung, betonte Schultheiß, trete er als unabhängiger Kandidat an: „Parteilos und frei von persönlichen Interessenverquickungen oder irgendwelchen Verpflichtungen zu sein, ist mir sehr wichtig.“

Auch bei Schultheiß steht die Kanalsanierung auf der Prioritätenliste ganz oben. Nach der Kanalbefahrung sei schleunigst das Antragsverfahren für die 1,2 Millionen Euro teure Maßnahme einzuleiten. Er wolle bei den Behörden deshalb persönlich vorstellig werden. In dem Zusammenhang sei auch der Breitbandausbau in Angriff zu nehmen: „Ziel muss es sein, jedes Gebäude anzuschließen und auch W-Lan im Ort verfügbar zu machen.“ Auch Schultheiß sprach sich für die Erschließung weiterer Bauflächen aus. Ein mögliches Projekt könne ein Mehrgenerationenhaus und die Schaffung barrierefreier Wohnräume sein. Die Besucherzahlen der Bachritterburg will er durch ein touristisches Konzept erhöhen und langfristig dort auch eine Gastronomie etablieren. „Glücklicherweise“ sei er in Bad Buchau Mitglied der dortigen Lenkungsgruppe, die derzeit eine touristische Neuausrichtung anstrebe.

In der anschließenden Fragerunde wollte ein Bürger von Bitter wissen, wie er es mit der kirchlichen Gemeinde halte. Der verwies auf seine Tätigkeit als Lektor in Bad Buchau und auf seine Beziehungen zur Kirche: „Ich würde es ausbauen.“ Das Wachstum der Gemeinde, so die Antwort auf eine andere Anfrage, dürfe nicht auf Gedeih und Verderb vorangetrieben werden: „Aber was sinnvoll und nötig ist, muss man machen.“ Die Kosten der Kanalsanierung, versicherte er, belaste den einzelnen Bauherren nicht, wohl aber den Steuerzahler.

Wie es denn mit der ökologischen Weiterentwicklung gestellt sei, wurde Schultheiß befragt. Der verwies auf die naturschutzrechtliche Prüfung bei Baugebieten. Genehmigungsbehörde sei das Landratsamt: „Da können Sie sicher sein, das Sie dort gut aufgehoben sind.“ Und die Bürger seien frühzeitig in die Planung einzubinden. Ein Mitglied des Leitungsteams der Bachritterburg machte dem Unmut Luft, dass man sehr wohl ein Marketingkonzept betreibe.

Erwin Hölz blieb am Ende der Dank an die Bewerber für den Mut, sich der Wahl zu stellen – und der Aufruf an die Bürger, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Er rechne am Wahlsonntag bis spätestens um 18.30 Uhr mit einem Ergebnis.