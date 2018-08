Ein Pedelec ist am Mittwoch aus einem Fahrradständer in Bad Buchau gestohlen worden. Das orange-weiß-schwarze Fahrrad der Marke KTM hat laut Polizei einen Wert von rund 3000 Euro. Der Besitzer hatte es gegen 10.30 Uhr in der Bachgasse verschlossen abgestellt. Gegen 18.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl.