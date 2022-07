Vermisste Frau aus Bad Buchau wird unverletzt gefunden

Glückliches Ende einer aufregenden Suchaktion: Die vermisste Frau aus Bad Buchau ist am Samstagabend gegen 21 Uhr unverletzt aufgefunden worden.

Angehörige hatten die 55-Jährige am Freitagmorgen gegen 10 Uhr vermisst gemeldet. Die Polizei hatte daraufhin eine groß angelegte Suchaktion mit Beamten aus Riedlingen, Bad Schussenried und dem Polizeipräsidium Einsatz gestartet. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Familie, die in großer Sorge war. Die Angehörigen gingen davon aus, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befand.

Die Polizei hatte am Freitag bis in die späten Abendstunden gesucht. Am nächsten Tag ging die Suchaktion mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften weiter. Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei waren im Einsatz. Gesucht wurde auch mit Hubschrauber, Drohnen und Hunden. Insgesamt 98 Einsatzkräfte waren bis zum späten Nachmittag im Raum Bad Buchau unterwegs, um eine Spur der 55-Jährigen zu finden. Leider zunächst erfolglos. So wurde die Suchaktion am späten Samstagnachmittag abgebrochen.

Am Abend dann die entscheidende Wende: Eine in der Friedensstraße wohnhafte Buchauerin blickt zufällig mit dem Fernglas aus dem Fenster Richtung Plankental und entdeckt eine Frau, die auf dem Mühlwiesenweg unterwegs ist. Schnell ruft sie ihren Mann hinzu, der die Vermisste ebenfalls identifiziert. Beherzt macht sich das Ehepaar auf den Weg und nimmt Kontakt zu der Frau auf. Es gelingt ihnen, sie in ein Gespräch zu verwickeln und aufzuhalten, bis die zuvor alarmierten Einsatzkräfte eintreffen. Sie treffen die Vermisste schließlich unversehrt an und können der Familie die erlösende Nachricht überbringen.

Die orientierungslose Frau gab an, auf dem Weg zum Friedhof gewesen zu sein. Wo sie die letzten eineinhalb Tage verbrachte, ist nicht komplett geklärt. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sie sich zumindest zeitweise in einem nahegelegenen Wäldchen aufhielt. Genau dort hatte am Nachmittag aber auch die Feuerwehr nach ihr gesucht.