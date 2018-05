Verkaufssonntag zieht Besucher in die Stadt

Es war gut was los in Bad Buchau, als die Geschäfte am Sonntag ihre Pforten zum verkaufsoffenen Sonntag öffneten. Das herrliche Ausflugswetter am Sonntag tat ein Übriges, dass die Menschen in Scharen in die Federseemetropole strömten.

Den Gesichtern nach zu urteilen, waren alle zufrieden. Die Besucher über die offenen Geschäfte und die Möglichkeit zum sonntäglichen Einkaufsbummel, die Verkäufer und Ladeninhaber und nicht zuletzt die Gastronomen der Straßencafés auf dem Marktplatz. Zeitweise waren es beengte Verhältnisse, zumindest auf dem Marktplatz, der zur großen Einkaufsmeile wurde.

Für die kleinen Kunden drehte sich inmitten der Opel-und Fiatflotte vom Autohaus Schlegel das nostalgische Kinderkarussell. Der restaurierte Opel-Blitz Omnibus aus dem Jahr 1949 war dann auch ein beliebtes Fotomotiv. Das herrliche Wetter verleitete die Besucher dazu, sich mehr im Freien als in den Läden aufzuhalten. Trotzdem herrschte in den meisten Geschäften Hochbetrieb und die langen Schlangen an den Kassen erübrigten eine Nachfrage, ob das Geschäft laufe.

Der neueste Trend in der Unterhaltungselektronik bei Elektro Vötsch, Kunsthandwerk in mehreren Läden und die aktuellen Sommermodelle im Schuhhaus Konrad erregten das Interesse der Besucher. Schön war, dass einige Geschäfte von außerhalb des Stadtzentrums ihre Zelte auf dem Marktplatz aufgeschlagen hatten, wie zum Beispiel der Getränkemarkt „Federsee“, der mit einer Tombala zugunsten des „Hauses mit Herz“ präsent war. Die Kanzacher Modelfliegergruppe hatte zwar keine Flugmodelle zum Verkauf, zeigte aber doch einige riesengroße Flugzeuge und machte Werbung in eigener Sache. Riesen-Umsätze waren nicht zu erwarten gewesen. Aber eine fachliche Beratung schließe einen späteren Kauf nicht aus, war die Meinung der meisten Händler.