Verkaufsoffener Sonntag und Street Food locken nach Bad Buchau

Ganz schön was geboten ist am Wochenende in Bad Buchau: Die Schwäbische Zeitung feiert ihr Jubiläum „300 Jahre Zeitung in Riedlingen“ am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, mit einem Street Food Markt auf der Piazza zwischen Kurzentrum und Adelindis-Therme. Doch damit nicht genug: Auch das Federseemuseum feiert sein 100-Jahre-Jubiläum mit Beginn der Sonderausstellung am Sonntag. Zudem lädt die Werbegemeinschaft Bad Buchau zum verkaufsoffenen Sonntag auf den Marktplatz und in der Adelindis-Therme findet der dritte Nordic-Walking-Aktionstag mit Michael Epp statt.

Street Food Markt: An gut einem Dutzend Trucks und Ständen locken am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr Köstlichkeiten aus aller Welt. Kulinarisch geht die Reise von Oberschwaben bis Indonesien, von gebackenen Kässpätzla und Wagyu-Rindfleisch aus Ochsenhausen bis zu Frühlingsrollen und indonesischem Eintopf. Das Angebot reicht von Süßem mit Waffeln und Churros bis zu Deftigem wie Nachos, Veggie- oder Hot-Whisky-Burger und Falafel. Für Unterhaltung sorgt derweil ein Rahmenprogramm am Samstag mit den Musikern von Eau Rouge (von 17.30 bis 21 Uhr) und am Sonntag mit DJ Funky-D (11 bis 16 Uhr), Clown Payasito Benji Balloon (12 bis 14 Uhr), den Funky Kidz aus Biberach (ab 12.30 Uhr), den Cherleadern Golden Stars aus Uttenweiler (ab 14 Uhr) und DJ Fab (16.30 bis 19 Uhr). Das Gesundheitszentrum Federsee, die Werbegemeinschaft Bad Buchau-Federsee und die Stadt Bad Buchau unterstützen die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.

Nordic-Walking-Aktionstag: „Nordic Walking geht baden“ ist das Motto des dritten Nordic-Walking-Aktionstags der Adelindis-Therme und Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp am Sonntag. Gestartet wird um 11 Uhr mit einem Techniktraining im Kurpark des Gesundheitszentrums Federsee; Stöcke sind vorhanden. Weiter geht es ab 14.30 Uhr mit einer Runde Aqua-Nordic-Walking in der Adelindis- Therme, gefolgt von Aqua-Gym mit Power-Hanteln ab 15.15 Uhr (beide Schnuppertrainings sind im Thermeneintritt inklusive). An allen Einheiten können die Besucher kostenfrei und ohne Anmeldung teilnehmen.

Verkaufsoffener Sonntag: Bummeln und Flanieren ist beim verkaufsoffenen Sonntag in Bad Buchau angesagt. In der Stadtmitte haben viele Geschäfte von 13 bis 17 Uhr geöffnet und warten mit Rabatt- oder Geschenkaktionen auf. Die Besucher erwarten außerdem einige Aktionen. So sollen etwa die Autofans voll auf ihre Kosten kommen: Die oberschwäbischen Motorveteranenfreunde (OMV) wollen mit ihren historischen Fahrzeugen für einen Blickfang auf dem Marktplatz sorgen, während das Autohaus Schlegel seine neuen Modell zeigt. Zudem lässt Petra Heldt ihren 800 PS starken Chevrolet Camaro aufheulen, außerdem präsentieren sich unter anderem der Fahrdienst Xpräss und die TÜV-Nord-Prüfstelle von Oliver Müller. Bei der Werbegemeinschaft Bad Buchau (WGB) können Besucher das Glücksrad drehen, genauso wie am Stand des Getränkemarkts am Federsee, der zudem eine Weinprobe anbietet. Gutscheine und sportliche Tipps gibt es bei der Fitness World Bad Buchau, die Sozialstation Riedlingen informiert rund um die Pflege und beim „Märktle am Markt“ können sich Besucher bei einer Gesundheitsprodukt-Verkostung von der Firma Sonnen-Moor beraten lassen.

Federseemuseum: Gebührend feiert das Federseemuseum seinen 100. Geburtstag mit einer Sonderausstellung im Museum und im Gesundheitszentrum Federsee, die am Sonntag beginnt. Außerdem wird eine Führung zur Ausgrabung des Landesamts für Denkmalpflege am Gesundheitszentrum Federsee angeboten.