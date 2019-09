Vereine bringen die Menschen zusammen

Dörfliches Leben ist ohne Vereine und Gruppen kaum denkbar. Aus diesem Grund zieren Symbole dieser Organisationen das September-Blatt des Kanzacher Jubiläumskalenders: das Notenblatt für die Musik, Helm und Signalhorn für die Freiwillige Feuerwehr und zu guter Letzt der Wimpel für den Partnerschaftsverein Segonzac – Kanzach.

Über Jahrzehnte hat sich ein bunter Strauß von Zusammenschlüssen gebildet, wie zum Beispiel den Sportverein mit Theatergruppe, Seniorenturnen, Fußball, den Fußballfreunden und verschiedenen Turngruppen vom Kinder- bis zum Seniorenturnen. Auch der Partnerschaftsverein, die Freunde der Bachritterburg, die Oldtimerfreunde, die Landjugend, der Kirchenchor, die Ministranten und auch noch die Mauserunion, die Abhilfe schafft, wenn die Mäuse auf dem freien Feld Überhand nehmen. Eine Gemeinsamkeit haben all diese Vereinigungen, sie bestehen aus Menschen mit vielen Talenten und Motivationen, aber auch mit Eigenheiten und besonderen Bedürfnissen. Sie fördern gemeinsame Aktivitäten, das gesellige Beisammensein und stärken so den Gemeinsinn.

Trotz manch negativer Äußerungen wie „die Vereinsmeierei“, birgt die Mitgliedschaft in einem Verein viel Positives und weit mehr. Wie spannend ist es beispielsweise für Kinder, wenn sie schon früh Teil einer Mannschaft sind, ohne Eltern mit zu den Austragungsstätten an anderen Orten fahren dürfen und die Eltern dabei nur Zuschauer sind. Die Freude, gemeinsam zu musizieren oder im Chor zu singen, ist für Jung und Alt trotz aller Mühen, die es mit sich bringt, immer wieder etwas ganz Besonderes. Und wie wichtig ist auch das Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr, bei der die gesamte Bevölkerung ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass sie im Notfall sofort zur Stelle ist und hilft. Bis in die 1960er Jahre waren darüber hinaus Wettkämpfe, Fußballspiele, Konzerte oder Festumzüge und selbstverständlich die Vereinsausflüge oftmals die wenigen Gelegenheiten, Neues zu entdecken und zu verreisen.

Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass diese Vereine und Gruppen das Rückgrat einer Gemeinde bilden. Ein schwäbischer Unternehmer, der im Laufe seines Lebens seinen kleinen Betrieb zu einem weltweit führenden Handelskonzern geführt hat, sagte einmal: „Wenn ich das Engagement mancher meiner Mitarbeiter in ihren Vereinen sehe, könnte ich fast neidisch werden“. Es ist erstaunlich, welche Dynamik sich entwickelt, wenn gemeinsame Ziele zu meistern sind. Ein gutes Beispiel ist die Theatergruppe des Sportvereins, der es im Jahr 2000 gelungen ist, dass sogar der Südwestrundfunk ihr Stück „Charleys Tante“ als Mundartaufführung gesendet hat. Bis heute begeistert diese engagierte Gruppe zum Jahresende jedes Jahr ihr großes Publikum. Selbst die Gemeindepartnerschaft mit dem westfranzösischen Segonzac ist auf dem sportlichen Miteinander der Fußballmannschaften beider Gemeinden begründet. In fast jedem Dorf befindet sich mittlerweile ein Sportheim, das mit viel Eigenleistung und gemeinsamem Interesse gebaut und gestaltet worden ist. Auch bei örtlichen Aufgaben und Veranstaltungen sind die Vereine durch ihre Unterstützung bei anfallenden Arbeiten und Organisation fester Bestandteil der Gesamtprojekte, sei es beim Sportlerball, beim Dorfturnier und bei vielen anderen während des Jahreskreises. Selbst Großveranstaltungen, wie „Die Kunst im Sägewerk“ oder der „Weihnachtsmarkt“ auf der Bachritterburg oder Firmenveranstaltungen können so bestens gemeistert werden – die Vereine mit ihren Mitgliedern bringen immer wieder aufs Neue ihre Arbeit, ihre Talente und ihren Fleiß mit ein – und ein besonders wichtiger Aspekt – sie vermitteln mit ihrem Einsatz das Gefühl, dass sie mit ganzem Herzen dabei sind und es auch gerne machen.

Leider wird es im Zuge der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung, der Mobilität, der heutigen Arbeitsbedingungen, dem veränderten Freizeitverhalten und somit der Individualisierung der Bevölkerung nicht einfacher, Menschen an einen Verein zu binden. Natürlich kann man allein in ein Fitness-Studio oder zum Walken gehen, aber gemeinsame Unternehmungen machen einfach mehr Spaß. Gerade in der heutigen Zeit, die wenig Raum für persönliches Miteinander lässt, ist gemeinschaftliches Erleben, ein gutes Miteinander, das gemeinsame Anstrengen aber auch gemeinsames Feiern und Lachen ein hohes Gut, das gerade kleinere Gemeinden so lebens- und liebenswert macht.