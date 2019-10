Verein bela freut sich über 500 Euro

Über einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro hat sich Christoph Vieten vom Verein Bela (ehemals Freundeskreis Schussenried) gefreut, den er beim Apfelfest von der Zahnarztpraxis Dr. Ralph Neher und dem Dentallabor Molinek ausgehändigt bekam. Herbstzeit ist Apfelzeit – Äpfel in vielen Variationen konnten die Besucher beim diesjährigen Apfelfest zu sich nehmen. Zur Unterhaltung spielte Alleinunterhalter Simon Wild auf, bevor Zahnarzt Neher und Marius Molinek vom gleichnamigen Dentallabor den Spendenscheck an Christoph Vieten aushändigte. Vieten bedankte sich im Namen seiner Schützlinge, die mit einer solchen Spenden auch mal etwas unternehmen könnten. Foto: Klaus Weiss