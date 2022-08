Verabschiedungen zum Schuljahresende an der Federseeschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Schultag vor den Sommerferien nahm Schulleiter Oliver Paul im festlichen Rahmen die Verabschiedung von verdienten Lehrkräften und Mitarbeiterinnen vor.

Franz-Xaver Vogel geht nach insgesamt über 40 Jahren Schuldienst in den wohlverdienten Ruhestand. In den vergangenen neun Jahren war er an der Federseeschule tätig und unterrichtete die Fächer Sport, Katholische Religion sowie das Profilfach Sport. Mit ihm geht ein sehr erfahrener, geschätzter und engagierter Kollege und Pädagoge, dem die sportliche Erziehung der Kinder und Jugendlichen stets ein Herzensanliegen war und der auch in allen anderen Bereichen der Schule auf „FairPlay“ achtete.

Andrea Eller war seit 2010 mit einem Teil ihres Deputats an der Federseeschule und unterrichtete das Fach Evangelische Religion. Sie hatte auch die Fachschaftsleitung Religion inne und war eine tragende Säule in diesem Bereich, sowohl was den Unterricht als auch die Vorbereitung von Gottesdiensten oder Aktionen angeht. Frau Eller wird künftig an der Grundschule Birkendorf benötigt und so endet ihre Tätigkeit leider.

Alessa Haase und Hannah Merz haben ihr Referendariat im Primarbereich bei uns an der Schule erfolgreich abgeschlossen. Frau Haase geht zurück an die Pädagogische Hochschule (PH), um dort im Fach Englisch zu promovieren und Frau Merz geht zurück in ihre Heimatregion und ist künftig als Lehrerin in Weinstadt tätig. Auch Annika Schütter hat erfolgreich ihr Referendariat im Sekundarbereich abgeschlossen und steigt nach den Sommerferien als Lehrkraft für die Fächern Sport und Deutsch wieder ein.

Evelin Wulfert hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) erfolgreich bei uns absolviert und kommt ab September wieder als Mitarbeiterin in der Betreuung und im Rahmen des Programms „Rückenwind“ zurück. Nicole Bleier und Christina Marko-Knowles haben uns im zweiten Schulhalbjahr dankenswerterweise als Krankheitsvertretungslehrkräfte gut unterstützt und kehren nun wieder an ihre Stammschulen zurück.

Im Rahmen des Integrierten Semesterpraktikums (ISP) waren Otilia Scenic und Larissa Zander im zweiten Halbjahr bei uns an der Federseeschule und konnten zahlreiche Praxiserfahrungen sammeln. Beide gehen nun wieder zurück an die PH, um ihr Lehramtsstudium fortzuführen. Die Schulgemeinschaft der Federseeschule bedankt sich ganz herzlich für den geleisteten Einsatz und wünscht für die Zukunft alles Gute.