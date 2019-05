Verabschiedungen und Ehrungen

Zu einer besonderen öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat Bad Buchau am Dienstag, 4. Juni, ab 18 Uhr in der Mensa der Federseeschule. Die Tagesordnung: Aktuelle Berichte und Verschiedenes; Kindergarten Federseezwerge: Vergabe Pflasterarbeiten; Baugesuch: Um- und Neubau Betreute Wohnanlage mit Tiefgarage in der Schussenrieder Straße 70; Bekanntgabe der vorläufigen Wahlergebnisse vom 26. Mai 2019; Verabschiedung der ausscheidenden Stadträte; Ehrung langjähriger Stadträte; Verabschiedung des Verbandskämmerers Franz-Xaver Menz in den Ruhestand; Verleihung der Bürgerplakette der Stadt Bad Buchau an Siegfried Frosdorfer; Verleihung der Ehrennadel des Lands Baden-Württemberg an Ehrenbürger Rolf Preißing.