Vandalismus wird zu einem Problem

Vandalismus wird auf öffentlichen Plätzen immer mehr zu einem Problem und verursacht unnötige Kosten für das Aufräumen und Reparaturen. Wieder einmal haben unliebsame Zeitgenossen in Bad Buchau auf dem Pausenplatz des Progymnasiums und auf dem Grillplatz an der Bittelwiesenturnhalle zugeschlagen.

Beim Progymnasium haben Unbekannte an einem Holzzaum die Latten beschädigt, davor Pflanzen niedergetrampelt und Glassscherben auf dem Pausenhof verteilt. Nun muss der Hausmeister wieder einige Stunden Zeit aufbringen, um alles zu reparieren und aufzuräumen.

Ähnlich sieht es beim Grillplatz aus. Scherben und Abfall liegen um die Grillstelle verteilt, Bänke wurden umgeworfen und zum Teil auch weggeschleppt. Das Ordnungsamt im Rathaus stuft den Vandalismus als äußerst ärgerlich ein. Jede Beschädigung wird inzwischen auch angezeigt. Niemand habe etwas dagegen, wenn auf den Plätzen gefeiert werde, solange sich der Lärm in Grenzen hält und anfallender Abfall ordnungsgemäß entsorgt wird, heißt es von Seiten des Ordnungsamts. Wenn aber solche Treffen in Randale und Vandalismus ausarten, höre der Spaß auf. Das Ordnungsamt kündigt an, in Zukunft vermehrt die Plätze zu überwachen und zu kontrollieren. Auch eine Videoüberwachung sei bereits im Gespräch, damit eventuelle Randalierer ausfindig gemacht und angezeigt werden können. Da zu einer Strafe auch noch die Kosten für Reparatur und Aufräumarbeiten kommen, könne da schon ein beachtlicher Betrag zustande kommen.