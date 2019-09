Vandalismus auf dem Sportplatz

Von iw

Schluss mit Mittagspause: Gegen 13.15 Uhr am Mittwoch ist das Café Como in der Tuttlinger Innenstadt geräumt worden. Die Kaffeeröstmaschine hat sich auf rund 600 Grad erhitzt, weil die Trommel blockiert war, erklärt Como-Chef Bulos Kusoglu. Da über Mittag viel los gewesen sei, hat er das nicht gleich gemerkt, sondern erst, als Dampf aufstieg und Flammen aus der Maschine schlugen. Er schickte die Gäste nach draußen und alarmierte die Feuerwehr. Die rückte umgehend an, ebenso wie Polizei und der Rettungsdienst.