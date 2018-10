Urwald statt Urlaub

Sommerzeit, Ferienzeit – für die meisten Familien bedeutet das Entspannen, Genießen, Familienurlaub eben. Nicht so bei den Hafners aus Kanzach. Denn statt auf den Liegestuhl oder in die Berge ging es für die siebenköpfige Familie mitsamt Schwiegersohn in den afrikanischen Busch, nach Kamerun, um im Pygmäendorf Bosquet bei einem Hilfsprojekt ordentlich anzupacken. Mit einem Afrika-Abend am Mittwoch möchten die Hafners nun ihre vielen Eindrücke und Erlebnisse mit anderen teilen.

Drei Wochen mitten im Urwald – was für ein Abenteuer! Während die fünf Hafner-Kinder mit Schwiegersohn Daniel absolutes Neuland betraten, bedeutete der besondere „Familienurlaub“ für Gabi und Bruno Hafner ein schönes Wiedersehen: Schon vor 27 Jahren verbrachte das Ehepaar als „Missionare auf Zeit“ eineinhalb Jahre im Pygmäendorf Bosquet im südöstlichen Regenwald Kameruns. Kurz davor hatte das Paar geheiratet – „das war also unsere Hochzeitsreise“, sagt Gabi Hafner und lacht.

In Bosquet betreiben die Schwestern vom Heiligen Geist schon seit fast 50 Jahren eine Missionsstation, zu der auch eine Krankenstation und eine Schule gehören. Mehr als die Missionsarbeit stehe die Hilfe für die Angehörigen des Pygmäenstamms der Baka im Vordergrund, erklärt die Kanzacherin. Sie werden vom Staat als Menschen zweiter Klasse behandelt, haben keine Rechte. „Die Abholzung des Regenwalds schreitet dort brutal voran“, sagt Gabi Hafner, ohne Rücksicht auf die als Nomaden lebenden Baka. Mit dem Urwald werden Lebensraum und Lebensweise zerstört. Die Schwestern haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den Baka bei der Ansiedlung zu helfen.

Bei ihrem Missionseinsatz vor 27 Jahren haben die Hafners mit den fünf Schwestern „mit gelebt, mit gebetet und mit gearbeitet“, erinnert sich Gabi Hafner. Eine einmalige Zeit – von der die Hafners auch ihren Kindern immer wieder erzählten. So entstand der Wunsch, mit Madlen (14), Benjamin (16), Jakob (18), Jonathan (20), Lisa (26) und deren Mann Daniel (26) an die frühere Wirkungsstätte zurückzukehren. Für Lisas Geburt hatten die Hafners damals ihren Aufenthalt kurz unterbrochen. Ihr erstes halbes Jahr aber verbrachte die älteste Tochter im Dschungel – und wurde bei ihrer Rückkehr als das „Baby von Bosquet“ besonders herzlich empfangen. Auch Bruno Hafner erinnert sich an ein ergreifendes Wiedersehen mit alten Bekannten: „Wenn Leute zwei Tage durch den Urwald gehen, um dich zu begrüßen – das ist einfach rührend!“

Auch sonst gab es in den drei Wochen viele emotionale Momente – ermöglicht auch dank der Spenden aus Oberschwaben. Der technisch begabte Bruno Hafner, der vor 27 Jahren einen Gebetsraum und ein Gästehaus in traditioneller Lehmbauweise errichtet hatte, kümmerte sich mit Söhnen und Schwiegersohn um die marode Wasserleitung der Mission. 20 Jahre lang hatten Geld und Techniker für die Reparatur gefehlt. Als dann nach so langer Zeit wieder Wasser aus den Hähnen der Krankenstation floss, war die Freude überwältigend.

Gabi Hafner und ihre Töchter nahmen sich derweil der Baka-Frauen an. Weil die Familien oft kein Schulgeld bezahlen können, sind die Mädchen von Bildung ausgeschlossen. Als Grundschullehrerin war Lisa Hafner hier natürlich genau richtig. Den Stolz im Gesicht der Frauen, die erstmals ihren eigenen Namen zu Papier bringen konnten, auch das gehört zu den vielen wunderbaren Eindrücken, die die Familie Hafner dankbar mit nach Hause nehmen konnte.

Über ihre Eindrücke aus Kamerun erzählt die Familie Hafner bei einem Afrika-Abend am Mittwoch, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Halle am Bahnhof in Kanzach. Die Besucher erwartet ein Bilder- und Filmvortrag, Lobpreislieder, Berichte aus Lisa Hafners Reisetagebuch und weitere Informationen. Nach dem Vortrag haben die Besucher selbst die Möglichkeit, Fragen zu stellen.