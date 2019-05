Urologe gibt seine Erfahrungen weiter

Die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe BadBuchau-Federsee lädt zur Informationsrunde mit Aussprache am Donnerstag, 16. Mai, von 19 bis 21 Uhr in das Kurzentrum Bad Buchau ( Raum Tiefenbach/Foyer) ein. Thema ist: Neuerungen bei Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms in den vergangenen zwei Jahren. Der Referent Dr. Christian Fischer ist als Facharzt für Urologie im Ärztehaus Biberach und in der Federseeklinik als Facharzt tätig und wird aus seiner langjährigen Praxis berichten. Der Eintritt ist frei.