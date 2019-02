Unterhaltsame Stunden für die Narrenschar

Eine der ersten Veranstaltungen in der Moorochsensaison ist der närrische Nachmittag im evangelischen Gemeindehaus in Bad Buchau. So auch am Samstag. Ein buntes Programm bot ein paar gemütliche Stunden für die Narrenschar.

Beliebt sei eh und je ist der närrische Nachmittag, den die Narrenzunft Moorochs seit vielen Jahren der älteren, aber jung gebliebenen Generation bietet. Alleinunterhalter Theo Faller, seinem Repertoire nach ein eingefleischter Udo-Jürgens-Fan, unterhielt die Narren im Saal und stimmte auf das kommende Programm ein, das Heidi Fechner in bewährter Weise moderierte.

Gleich die erste Bütt zeigte sich hoch wissenschaftlich. Chris Günther als Professor der urologischen Abteilung der Universität Pissburg hielt mit anschaulichen Plakaten und passenden Erläuterungen ein Referat über das unerschöpfliche Thema des Wasserlassens.

Musikalischer Tausendsassa

Ein altes Volkslied. „Der Jäger aus Kurpfalz“, nahm Pfarrer Martin Dörflinger als Basis für seinen musikalischen Bühnenauftritt. Bei der Originalversion durften und konnten noch alle mitsingen. Mit dem Wechsel der Kopfbedeckung änderte sich aber auch die Sangesweise des Lieds. „Der Jäger aus Kurpfalz“ auf Irisch mit Dudelsack-Sound, Chinesisch, Russisch à la Ivan Rebroff mit Fellmütze, als Fandango spanisch angehaucht und als Countrysong auch sehr eingängig. Beim Publikum kam der musikalische Tausendsassa mit seiner Gitarre gut an.

Nach der Kaffeepause, bei dem die Narrenzunft wie immer Kaffee und Kuchen spendierte, beschäftigten sich Carmen Sanna und Elke Ruetz als Bahnreisende mit der sprechenden Waage am Bahnhof. Alle Tricks, die Waage zu überlisten, führten zu nichts. Die sprechende Waage erkannte auch den Versuch, zu zweit die Waage in die Irre zu führen. Selbst zwischen Person und Koffer konnte das intelligente Gerät unterscheiden. Aber das Gepäckstück brauchten die beiden Reisenden dann nicht mehr – weil die Waage lakonisch mitteilte, dass der Zug vor zwei Minuten abgefahren sei.

Zum letzten Mal auf der Bühne: die ehemalige Zunfträtin Christl Küfner mit ihrem Beitrag „Emanzen“. Die Männer, so Küfner, seien doch tatsächlich für Emanzen ein Plage. Hart ging die selbsternannte Emanze mit den Männern ins Gericht, musste aber dann am Ende doch zugeben dass es ohne sie auch keinen Spaß macht.

Immer ein toller Programmpunkt ist die Tanzgarde aus den Reihen der Jungnarren. Sichtbar Spaß daran haben nicht nur die Mädels selbst, sondern auch das begeisterte Publikum im Saal. Die Trainerin Nina Harscher darf stolz auf die jungen Tänzerinnen auf der Bühne sein und die Zugabe war dann Ehrensache.

Mit den Quetscharmonikern unter Michael Wissussek stieg dann die Stimmung im Saal spürbar an, bevor beim großen Finale alle Mitwirkenden noch einmal auf der Bühne standen und gemeinsam mit den Besuchern das Moorochsenlied anstimmten.