Unicef und Federseemuseum laden zum Kindertag

Das Federseemuseum Bad Buchau widmet sich am Sonntag, 1. Juli, von 10 bis 18 Uhr dem Thema „Kinderleben“ und veranstaltet gemeinsam mit der Unicef-Arbeitsgruppe Ravensburg einen Kindertag. Dabei schaut das Museumsteam nicht nur auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die aus archäologischen Funden Aufschluss geben über das Leben der Kinder in der Stein- und Bronzezeit. „Kinderleben“ zieht viel weitere Kreise bis in die Jetztzeit und wagt sogar einen Blick auf die Kinder in der Welt.

Kinder, Eltern, Großeltern, aber auch Ausflügler und Neugierige können sich auf einen erlebnisreichen Kindertag im Federseemuseum freuen. Kindgerecht und kreativ aufbereitet soll beim Thema „Kinderleben“ Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen: An verschiedenen Stationen im archäologischen Freigelände können die Besucher Verblüffendes erkunden und auch an einer Archäo-Ralley teilnehmen. Dabei warten knifflige Rätsel auf schlüssige Lösungen oder kühne Fragen auf mutige Antworten. Von der Erforschung des Museums über Fantasie bei der Objektsuche bis hin zur Geschicklichkeit auf der Strecke ist alles dabei.

Die Unicef-Arbeitsgruppe Ravensburg bereichert den Kindertag im Federseemuseum mit vielfältigen Informationen und eindrucksvollen Beispielen aus ihrem Engagement für Kinder in aller Welt. Zum Beispiel das Projekt „Schule in der Kiste“, einer Art mobilem Klassenzimmer, das praktisch überall dort einsetzbar ist, wo Schule für Kinder in Krisengebieten und -zeiten ausfällt. Fehlen Schulräume, ist Improvisation gefragt, damit Unterricht zum Beispiel auch im Freien stattfinden kann und das notwendige Schulzeug dafür trotzdem parat ist. Für alle Kinder im hiesigen Schulalltag bietet dieses Projekt ganz neue Einblicke in ein anderes „Kinderleben“ in der Welt.

Darüber hinaus warten die Archäo-Kids vom ganz jungen Museumsteam auf neugierige Besucherkinder, um mit ihnen das Freigelände zu erkunden.