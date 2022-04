Unheimliche Orte: Diese Kapelle hat eine gruselige Vergangenheit

Wer kennt weitere unheimliche Orte?

Die Gegend zwischen Bussen und Federsee, Alb und Donau ist reich an mystischen Plätzen und gruseliger Sagen. Wer weitere solcher „unheimlichen Orte“ kennt, darf sich gerne an die Schwäbische Zeitung Riedlingen wenden. Schicken Sie uns einfach Ihren Geheimtipp per E-Mail an redaktion.riedlingen@schwaebische.de. Wir werden dann unsere schaurigen Schauplätze in einer kleinen Serie vorstellen.