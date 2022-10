Unfallflucht geklärt

Die Polizei konnte dank eines aufmerksamen Zeugens eine Unfallflucht in Bad Buchau aufklären. Der Zeuge hatte sich am Dienstag das Kennzeichen des Verursachers notiert und er Polizei gemeldet. Kurz vor 14.30 Uhr parkte ein 81-Jähriger mit seinem Audi am Marktplatz aus. Dabei stieß er gegen einen geparkten Mitsubishi. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er weiter. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen des Verursachers. Der konnte von der Polizei schnell ermittelt werden. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Senior muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.