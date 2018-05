Unfall fordert zwei Verletzte

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall auf der Oggelshauser Straße am Sonntagnachmittag verletzt worden. Ein Autofahrer, der zuvor aus dem Dullenriedweg in die Oggelshauser Straße eingefahren war, musste wegen eines Radfahrers anhalten. Ein nachfolgender Peugeot hielt deswegen ebenfalls an. Ein VW-Fahrer erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und prallte auf den vor ihm stehenden Peugeot. Dabei wurden beide Fahrer verletzt. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste einer der Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden, während der zweite nur leichtere Verletzungen davon trug. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Öl- und Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Bad Buchau an den Unfallort alarmiert. Der Verkehr war kurzzeitig behindert und wurde einspurig von der Feuerwehr am Unfallort vorbeigeführt.