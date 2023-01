Unfall fordert weiteres Todesopfer

Der schwere Unfall vom 29. Dezember zwischen Kanzach und Dürmentingen hat ein weiteres Opfer gefordert.

Die Verkehrspolizei teilte nun mit, dass die 85-jährige Beifahrerin im Peugeot am Sonntag ebenfalls verstorben ist. Bei dem Unfall Ende Dezember war ein 84-Jähriger in Richtung Kanzach unterwegs und kam mit seinem Peugeot auf die Gegenspur.

Dort stieß er mit einem Mercedes zusammen. Der 84-Jährige starb an der Unfallstelle, seine Beifahrerin wurde damals lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Dort war sie seitdem zur Behandlung und erlag am 29. Dezember ihren Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache des Unfalls und zum genauen Hergang dauern weiter an.