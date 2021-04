Unfall beim Überholen

Bei Kanzach stießen am Montag zwei Autos zusammen. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 20-Jähriger von Kanzach in Richtung Marbach hinter einem Laster. Dahinter fuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW. Der 19-Jähriger setzte zum Überholen an. Als er auf Höhe des 20-Jährigen war, scherte dieser ebenfalls zum Überholen des Laster aus. Die beiden VW berührten sich. Sie kamen nach links von der Fahrbahn ab und fuhren auf dem Grünstreifen entlang, bevor sie stehen blieben. Der 20-Jährige verletzte sich leicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.