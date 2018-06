Unfall auf Umgehungsstraße fordert drei Verletzte

Drei Verletzte – darunter eine Schwerverletzte –, das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Umgehungsstraße bei Bad Buchau gewesen.

Eine BMW-Fahrerin fuhr aus Bad Buchau in die Umgehungsstraße ein und übersah wohl den aus Richtung Bad Schussenried kommenden, vorfahrtsberechtigten Dreier-BMW. Im Einfahrtsbereich kam es zum heftigen Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrerinnen und eine Beifahrerin verletzt.

Beide Autos wurden durch den heftigen Aufprall über die Gegenfahrbahn an die Leitplanken geschleudert, wobei an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Aufgrund der ungenauen Angabe des Unfallorts wurden zunächst die Feuerwehren Bad Schussenried und Reichenbach alarmiert, die zunächst an die Sattenbeurer Kreuzung kamen, die Unfallstelle aber erst vor Bad Buchau vorfanden. Die Buchauer Wehr übernahm dann das weitere Vorgehen am Unfallort. Notarzt und zwei Rettungswagen waren im Einsatz, alle drei Fahrzeuginsassen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine der Frauen war zudem hochschwanger. Zur weiteren Abklärung des Unfallhergangs wurde der Verkehrsunfall-Aufnahmedienst der Polizei aus Laupheim angefordert. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst aufgeladen werden. Der Verkehr war zeitweise stark behindert, die Feuerwehr leitete ihn einspurig am Unfallort vorbei.