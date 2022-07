Unbekannter klaut E-Bike in Bad Buchau

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Bad Buchau das E-Bike eines 76-jährigen Mannes gestohlen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 76-Jährige sein E-Bike in der Zeit zwischen 13 Uhr bis 14 Uhr in der Schussenrieder Straße abgestellt. Als er zu dem Platz zurückkehrte, an dem er das Zweirad abgestellt hatte, war es gestohlen. Das Rad war mit einem Rahmenschloss und mit einem Kettenschloss gesichert. Dennoch gelang es dem Unbekannten, das Rad mitzunehmen.

Die Polizei Bad Schussenried (Telefon: 07371/9380) ermittelt nun nach dem Täter und sucht das Rad. Es handelt sich dabei um ein E-Bike der Marke Atlanta, Belt Aktive plus, in den Farben schwarz, grau und blau.

Der Mann, dem das Rad gestohlen wurde, hatte das E-Bike sogar mit zwei Schlössern gesichert. Ob er es auch irgendwo angeschlossen hatte, ist derzeit nicht bekannt. Das Abschließen allein ist jedoch nicht ausreichend, um sich vor Diebstahl zu schützen. Die Polizei rät, Fahrräder am Rahmen mit einem Schloss an einem festen Fahrradständer oder einem anderen fest verankerten Gegenstand zu befestigen. Damit wird verhindert, dass das Fahrzeug einfach weggetragen werden kann. Den besten Diebstahl-Schutz bieten dabei stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Die Polizei rät, beim Kauf eines Schlosses auf Qualität zu achten. Bevorzugt werden sollte ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material.