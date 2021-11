Unbekannter bricht in Sakristei ein

Weil sich unbekannte Täter in der Peter-und-Paul-Kirche in Bad Buchau/Kappel zu schaffen gemacht haben, wurde die Polizei am Freitag um 17.50 Uhr in die Kirchstraße gerufen. Die Tür zur Sakristei war aufgehebelt und ein Schrank durchwühlt worden. Außerdem wurde versucht, im Kirchenraum zwei Opferstöcke aufzubrechen. Die Polizei in Bad Schussenried ermittelt nun und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07583/942020 entgegen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf 50 Euro.