Unbekannte zünden in Bad Buchau Grillhütte an – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Sonntag in Bad Buchau eine Grillhütte am Bittelwiesenweg angezündet. Gegen 20 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer, das von einer Sitzbank in der Hütte am Sportplatz ausging. Die Feuerwehr Bad Buchau rückte mit vier Fahrzeugen aus und löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar.

Als der Zeuge das Feuer entdeckte, sah er auch, wie sich vom Parkplatz zwei dunkle Autos entfernten. Sie sollen Sigmaringer Kennzeichen gehabt haben. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.