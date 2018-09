Unbekannte legen Absturz-Falle

Zwei junge Männer haben am Montagabend in Bad Buchau randaliert und dabei einen Fußgänger und einen Fahrradfahrer in Gefahr gebracht. Die etwa 19- oder 20-Jährigen hielten sich gegen 22.45 Uhr auf einem Fußweg im Bereich Auf dem Bahndamm/Weiherstraße auf. In der Nähe der Pumpanlage hoben sie zwei Schachtdeckel aus dem Fußweg. Außerdem entfernten sie die Schmutzfangkörbe darunter. Dadurch drohte Absturzgefahr aus rund drei Metern Höhe. Zeugen hatten die Aktion jedoch beobachtet und die Polizei verständigt. Diese verschloss die Schächte wieder. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Außerdem stehen die Unbekannten im Verdacht, Verkehrszeichen herausgerissen und umgebogen zu haben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich unter Telefon 07371/9380 bei der Polizei Riedlingen zu melden.