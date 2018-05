Um Buttenhausen und Hundersingen

Die Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins aus Bad Buchau unternimmt am Sonntag, 3. Juni, eine Halbtageswanderung im Lautertal. Die neun Kilometer lange Strecke führt zum jüdischen Friedhof in Buttenhausen, zur Burgruine Hohenhundersingen und über den Machtelsberg, wo der „Ikarus vom Lautertal“ sein Flugfahrad getestet hat. Die Wanderer werden teilweise geteerte und teilweise normale Feldwege begehen. Start ist um 13 Uhr in Fahrtgemeinschaften am Haus mit Herz in Bad Buchau. Die Schlusseinkehr zum Vesper wird in Hundersingen gemacht. Wanderführer ist Hans-Jürgen Walser.