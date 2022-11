Über sieben Hügel musst du gehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.“ Das Goethe zugeschobene Kuckuckszitat würden die 33 Mitglieder der Kolpingsfamilie Bad Buchau, die über Allerheiligen zu einer sechstägigen Familien-Wallfahrt nach Rom aufgebrochen waren, wohl sofort unterschreiben. Denn viele Sehenswürdigkeiten und Ziele der „Stadt der 1000 Kirchen“ (die Reiseführer sprechen von 900) wurden – ganz im Sinne einer Pilgerreise – zu Fuß entdeckt.

Mit Monsignore Oliver Lahl und Ann-Kathrin Beck hatte die Gruppe vor Ort zwei exzellente Rom- und Vatikankenner an der Hand, die den geschichtsträchtigen Orten mit ihrem großen Sachwissen Leben einhauchten und für viele Aha-Erlebnisse sorgten. Auf dem Programm stand neben Touristenmagneten wie Kolosseum, Trevi-Brunnen, Pantheon oder der Spanischen Treppe auch der Besuch der vier großen Papstbasiliken Petersdom, Lateran, Sankt Paul vor den Mauern und Santa Maria Maggiore. In Sankt Paul vor den Mauern, der Grablege des Apostels Paulus, gedachte die Gruppe mit Pastoralreferentin Claudia Wendt-Lamparter der verstorbenen Mitglieder der Bad Buchauer Kolpingsfamilie.

Ein besonderes Highlight war die Teilnahme an der feierlichen Allerheiligenandacht mit Gräberumgang in Santa Maria della Pietà im Campo Santo Teutonico. Vorbei an der Schweizer Garde erhielt die Gruppe Zutritt zu diesem mit Palmen und Zypressen bewachsenen Deutschen Friedhof, der bereits seit der Zeit Karls des Großen besteht und Anlaufstelle für deutschsprachige Pilger ist. In jeder Hinsicht beeindruckend war der Petersdom, den die Wallfahrer in seiner ganzen Dimension, von der Kuppel bis zu den Grotten, bestaunen durften.

Der Abschlussgottesdienst mit Oliver Lahl am letzten Tag der Reise fand in der Ungarischen Kapelle unweit des Petrus-Grabes statt. „Weil Deutsche aber auch Polen gern und laut singen und man hier unten ungestört ist“, habe er sich für diesen besonderen Ort entschieden. Bei Temperaturen um die 25 Grad war auch Anfang November noch viel vom besonderen Lebensgefühl der „ewigen“ Stadt zu spüren: am berühmten Schlüsselloch auf dem Aventin, im jüdischen Viertel, bei Spaziergängen durch das nächtliche Rom und bei der Einkehr in gemütlichen Restaurants und Eisdielen. Auf dem Rückweg machte die Gruppe in Assisi halt, wo die Grabstätten der Heiligen Franziskus und Klara besucht wurden.