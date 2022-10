Der SV Betzenweiler bietet am Samstag, 22. Oktober, und Sonntag, 23. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Turnhalle Betzenweiler einen Turn- und Tobenachmittag mit dem Maskottchen „Turni“ vom Turngau-Oberschwaben an. Dazu lädt der Verein alle Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren ein. Sie sollten Sportbekleidung und Sportschuhe tragen. Betreuungspersonal ist anwesend, der Eintritt ist frei. Die Aufsichtspflicht liegt jedoch an beiden Tagen bei den Eltern. Eine Anmeldung ist nicht nötig.