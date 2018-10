Trotz Wintereinbruch ist was los

Der erste Schnee und die kühle Witterung ließen fürchten, dass sich der Andrang beim verkaufsoffenen Sonntag in Bad Buchau in Grenzen halten würde. Trotzdem waren recht viele Passanten in den Geschäften zu sehen. Auf Unverständnis fiel bei einigen Geschäftsinhabern die Tatsache, dass auf dem Marktplatz nur ein Geschäft geöffnet hatte. Am meisten Zulauf hatten die Modegeschäfte, Wintersportartikel im Schuhaus Konrad und die Unterhaltungselektronik bei Elektro Vötsch. Beratung und Produktinformation seien vorrangig gewesen, schlössen aber einen späteren Einkauf nicht aus, sagte Arthur Hildenbrand, der für Heimtextilien der Ansprechpartner war. Die Bäckerei Butzug feierte die Neueröffnung ihrer dritten Filiale. Während Mama und Papa gemütlich bei Kaffee und Kuchen saßen, verschiedene Backwaren kosten konnten, durften die kleinen Bäcker in der Backstube „Ausstecherle“ machen. Und am Glücksrad winkten tolle Preise. Der Erlös der Kinderbackaktion soll den Federseezwergen Bad Buchau zugute kommen.