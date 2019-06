Nun zum sechsten Male war die Kanzacher Bachritterburg Treffpunkt der modernen Gaukler bei der 6. Jonglier-Convention am Wochenende. Einen bunten Bogen rund ums Thema Jonglage und Akrobatik, ganz wie damals im Mittelalter üblich, zeigten weiter über 100 Teilnehmer.

Schon am Freitag konnten die Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg anreisen und ihre Zelte auf der Wiese neben der Burg aufschlagen. Allerhand hatten die über 100 Gaukler und solche, die es noch werden wollen, aus der Neuzeit für die Besucher an drei Tagen zu bieten. Fast ohne Unterbrechung war in der Burg, auf dem Burghof oder um die Burg herum immer irgend etwas geboten.

Bei hochsommerlichen Wetter gab es eine ausgiebige Wasserschlacht vor der Burg. Am Abend unterhielt bei der LED-Tanzparty „Flirting with Disaster“ die Besucher im Burghof. In zahlreichen Workshops konnte sich jeder als Jongleur versuchen. Ob Anfänger oder Profi, Neugieriger oder Vermittler: Alle konnte mitmachen bei dieser Veranstaltung, bei der es um Austausch, Spiel und Spaß rund um die Vielfalt der Jonglage und Akrobatik ging.

Die Besucher erwarteten Devil- oder Flowerstick, Cyrrad, Poi, Rainbow-Al, 3-Ball-, Hoop-Anfänger- und Spiele-Workshops. Neben den Workshops, den Jonglierspielen mit Preisen gab es auch Bastel- und Mitmachaktionen nicht nur für Kinder. Allerdings mussten die Hobbygaukler manchmal schnell feststellen, dass die Keulen durchaus ein Eigenleben haben können. Die Flugrichtung verlief nicht immer wie gewollt.

Umso imposanter waren die Profis, die drei und vier Keulen gleichzeitig in der Luft hatten und diese sich gegenseitig zuwarfen. Was im Mittelalter eine Holzspule war, ist heute aus Kunststoff und nennt sich Diavolo. Gemeint sind die Spulen, die an einer Schnur zwischen zwei Stäben balanciert werden. Auch hier sind die Profis gleich auszumachen. Die haben manchmal sogar mehrere der Teufelsdinger auf der Schnur.

Im Burghof und im Außenbereich konnte man die Gaukler bei ihren Versuchen und Vorführungen beobachten. In der Burgscheune hatte Benjamin seinen Verkaufsstand aufgebaut. Hier war tatsächlich alles zu finden, was für das Jonglier-Handwerk gebraucht wird. Auch für die Feuerwerker und Feuerschlucker stand ein große Auswahl an Zubehör bereit. Dazu gab es die passende Kleidung der damaligen Gaukler. Der Samstag stand im Zeichen von Jonglieren und Relaxen. Viele Ausleihjongliersachen standen zur Verfügung und wurden gerne ausprobiert. Stimmung kam dann auch beim Papierfliegerwettbewerb auf der Wiese vor der Burg auf. Wegen des regnerischen Wetters am Sonntag wurden die Jonglier- und Akrobatikspiele in die Halle am Bahnhof verlegt. Auch dort fanden sie regen Zuspruch und machten dazu noch riesig Spaß.