Traumergebnis beim Spendenlauf der Federseeschule

Der vor kurzem durchgeführte Spendenlauf an der Federseeschule Gemeinschaftsschule Bad Buchau war ein Erfolg auf ganzer Linie.

Sage und schreibe 23 000 Euro kamen hierbei zusammen und können nun einem guten Zweck, nämlich der Unterstützung bedürftiger Kinder, zugeführt werden. Im Vorfeld dieser Aktion stand die Idee als Schulgemeinschaft einen gemeinsamen Beitrag als Zeichen für den Frieden zu leisten. So wurden in den vergangenen Wochen in den einzelnen Klassen zahlreiche Aktionen, Projekte und Unterrichtsinhalte zum Thema Frieden durchgeführt. Doch schnell war klar, dass der Wunsch besteht, noch mehr zu tun und so wurde ein Spendenlauf initiiert, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler für ein gemeinsames Ziel anstrengen, nämlich um bedürftigen Kindern zu helfen.

Am Tag selbst starteten nach einer gemeinsamen Eröffnung bei herrlichstem Frühlingswetter die einzelnen Klassenstufen von 1 bis 9 in verschiedenen Zeitschienen. Das gemeinsame Ziel vor Augen spornte die Schülerinnen und Schüler zu Höchstleistungen an und viele Zuschauer staunten nicht schlecht, als die Läufer der Spitzengruppe bald schon ihre 35. Runde drehten. Die Schülerinnen und Schüler gaben wirklich alles und so kam es schließlich zu einer Tagesspitzenleistung von 50 Runden, was beinahe einem Halbmarathon entspricht. Während der gesamten Aktion herrschte eine tolle Atmosphäre und die Schülerinnen und Schüler unterstützten und motivierten sich gegenseitig, sodass es nicht verwunderlich ist, dass insgesamt ein grandioses Ergebnis erreicht werden konnte. Sage und schreibe 3900 Runden insgesamt wurden gelaufen, was einer Kilometeranzahl von 1560 km entspricht, also etwas mehr als die Luftlinie Bad Buchau – Kiew. Dementsprechend erfreulich fiel dann auch das Spendenergebnis in Höhe von sensationellen 23 000 Euro aus, welches zwei humanitären Hilfsorganisationen zugeht, die damit unter anderem auch Kinder in der Ukraine unterstützen.

Ein großer Dank gilt den unzähligen Sponsoren, die durch ihre Spendenbereitschaft und ihre Unterstützung zum großen Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. An die Eltern, Verwandten und Bekannten unserer Schülerinnen und Schüler sowie an die Firmen Elektrotechnik Wiedergrün, SchneiTec GmbH, Elekto Rehm GmbH, Hämmerle GmbH & Co. KG und Franz Kessler GmbH sowie an die Volksbank Ulm-Biberach und das Traumateam e.V. für deren großzügige Spenden.