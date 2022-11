Trauerkreis Bad Buchau lädt zu Treffen ein

Der offene Trauerkreis Biberach lädt am Freitag, 11. November, um 15 Uhr ins Bischof-Sproll-Haus, Weiherstraße 43, in Bad Buchau ein. Der Kreis möchte Menschen einladen, ihren Weg der Trauer nicht alleine zu gehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Er eröffnet die Möglichkeit, Verständnis und Unterstützung in geschütztem Rahmen mit anderen Trauernden zu erfahren. Impulse, Austausch und Kreatives helfen dabei. Es sind alle Menschen herzlich willkommen, unabhängig von Konfession und Wohnort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Begleitet wird der Kreis von Renate Fuchs von der Kontaktstelle Trauer von Caritas und Dekanat Biberach, gemeinsam mit dem Team der Seelsorgeeinheit Federsee.