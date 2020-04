Der Einzelhandel kann zumindest etwas aufatmen, Frisöre bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor – doch Gaststätten und Hotels bleiben in der Corona-Krise weiterhin geschlossen. Darunter leiden auch viele Wirtsleute und Betreiber von Hotels und Pensionen vor Ort, sagt Andrea Malmer im Gespräch mit SZ-Redakteurin Annette Grüninger. Malmer ist stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Landkreis Biberach. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael Malmer betreibt sie außerdem das Gasthaus Rosengarten in Bad Buchau.

SZ: Frau Malmer, wie dramatisch ist die derzeitige Situation für die Gastronomen und Hotelbetreibende?

Malmer: Es sieht wirklich nicht gut aus. Das Problem ist, wir wissen nicht, wie lange es noch geht – das macht uns Bauchweh. Momentan leben wir alle von der Substanz.

Gibt es bestimmte Gastronomiebereiche, die besonders unter der Situation leiden? Vielleicht Bars und Kneipen? „Bier zum Mitnehmen“, das funktioniert ja wahrscheinlich nicht...

Ja, und die können nun nicht mal von einem verminderten Mehrwertsteuersatz profitieren, weil Getränke davon ausgenommen sind. Um wen es mir auch arg leid tut, sind die Eiscafés. Sie haben den ganzen Winter zu und da ist die Saison besonders wichtig. Und besonders jetzt müsste das Geschäft laufen. Wenn es im Sommer heiß ist, gehen die Leute ins Schwimmbad, aber jetzt wäre eigentlich Ausflugszeit. Und ob Eis zum Mitnehmen wirtschaftlich ist, weiß ich nicht.

Können Sie abschätzen, wie viele Gastronomen und Hoteliers in der Region um ihre Existenz bangen müssen?

Bangen müssen wir alle – denn keiner weiß, wie lange es geht. Man spricht von 40 Prozent der Gastronomen, die in ihrer Existenz bedroht sind. Und wenn das Licht mal aus ist, geht es auch nicht mehr an. Die Gaststätten fehlen dann. Sie fehlen dann zum Beispiel auch im Tourismus, der hier in Bad Buchau ganz wichtig ist. Denn Tourismus ohne Gaststätten ist kein Tourismus.

Können Sie uns einen Eindruck geben, mit welchen Fixkosten ein Hotel- und Gaststättenbetreiber so rechnen muss?

Das ist ganz unterschiedlich. Hotels haben ganz andere Auslagen, die Zimmer muss man ja regelmäßig renovieren. Bei uns sind es so 5000 Euro im Monat. Aber wir machen das seit 32 Jahren und haben schon ein bisschen Substanz. Unser Glück ist, dass wir keine Pacht bezahlen müssen. Klar, der Stromverbrauch ist jetzt nicht mehr so hoch, aber den Abschlag muss man natürlich trotzdem bezahlen. Wir beschäftigen 25 Mitarbeiter, davon 20 Minijobber und um die tut es mir besonders leid. Denn diese Leute brauchen wir dringend, nur mit Festangestellten geht es nicht. Am Sonntag brauche ich acht Leute in der Küche – das geht nicht nur mit Festangestellten, die ich die ganze Woche bezahlen muss. Für die Festangestellten gibt es momentan wenigstens Kurzarbeitergeld, das bekommen die Minijobber nicht.

Die Krise macht auch kreativ: Viele Gaststätten geben gerade Gutscheine aus oder bieten Essen auf Bestellung an. Wie werden solche Angebote angenommen?

Nach unserer Erfahrung läuft das ganz gut. Zusammen mit meinem Mann und den sozialversicherungspflichtigen Mitarbeitern bieten wir am Wochenende Hähnchen und mehr zum Mitnehmen an, das wird gut angenommen. Wir schauen dann eben, dass maximal zwei, drei Leute zum Abholen kommen. Gutscheine werden ganz wenig nachgefragt. Allgemein sind die Leute bei Gutscheinen skeptisch. Sie fragen sich, ob sie die Gutscheine überhaupt einlösen können, wenn die Gaststätte nicht über die Krise kommt. Von meinen Kollegen bieten manche Essen zum Mitnehmen an, manche machen gar nichts – und manche machen jetzt etwas anderes. Um einige Kollegen habe ich schon Angst – denn nur gemeinsam sind wir stark. Vielfalt ist wichtig, das ist das Schöne in der Gastronomie; und die leidet, wenn Gaststätten schließen müssen. Ich wünsche wirklich allen, dass sie gut über die Krise kommen!

Man hat aber auch den Eindruck, dass die Menschen in der Krise die örtlichen Angebote auch wieder verstärkt zu schätzen lernen. Erleben Sie derzeit auch Solidarität, etwa von Ihren Stammgästen?

Doch, das ist ganz toll! Die Leute geben viel Trinkgeld und keiner, der warten muss, beschwert sich gerade. (lacht) Die Leute sind viel gechillter. Momentan sind einfach andere Dinge wichtiger.

Wie sieht es mit der Unterstützung durch die Politik aus?

Es gibt die Soforthilfe, das sind 9000, 15 000 oder 30 000 Euro, je nach Personalschlüssel. Wir haben sie schon bekommen, das ist eine Hilfe, auch wenn sie einmalig ist. Und dann soll die Mehrwertsteuer für Gaststätten ab 1. Juli für ein Jahr von 19 auf 7 Prozent verringert werden. Allerdings, wie gesagt, nur für Speisen und nicht für Getränke, um Getränkemärkte nicht zu benachteiligen. In der Debatte ist momentan auch ein Notfallpaket des Landes, genaueres ist noch nicht ausdiskutiert. Aber eine solche Hilfe wäre absolut wichtig.

Was läuft von Seiten des Verbands Dehoga, um Gastronomie und Hotellerie zu unterstützen?

Wenn du beim Dehoga bist, hast du im Moment wirklich Vorteile, die lassen dich nicht im Regen stehen. Es gibt viele Informationen von der Dehoga Baden-Württemberg und die Geschäftsstelle Ravensburg bietet juristischen Beistand an, den man jederzeit anrufen kann, wenn man zum Beispiel Fragen über Kurzarbeit hat und, und, und. Auch der Bundes- und Landesverband kämpfen für uns und stehen in Verbindung zur Politik.

Was bereitet Ihnen in der Corona-Krise am meisten Probleme?

Die Länge ist das Problem, die Ungewissheit. So langsam geht es mir schon auch so, dass mir das zu schaffen macht. Und auch die Frage: Wie geht es nachher weiter? Wenn die Gäste zwei Meter Abstand halten müssen, dann bringe ich hier natürlich viel weniger Gäste unter. Und gehen die Menschen überhaupt wieder so einkehren wie vor der Krise? Also so, wie es vorher war, läuft es nachher sicher nicht mehr. Leider.