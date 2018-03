„Topf und Ei“: Rund ums Kind und Haus und Garten

Seinen 16. „Topf und Ei“-Ostermarkt veranstaltet der Förderverein der Federsee-Grundschule Alleshausen am Samstag, 10. März. Von 14 bis 17 Uhr wird in der Alleshauser Federseehalle alles rund ums Kind und Haus und Garten angeboten, darunter selbstgemachte Frühlings- und Ostergestecke, Kränze und Dekorationen. Nebenan, in der Schulturnhalle, findet währenddessen der beliebte Flohmarkt statt. Die Besucher können bei Kaffee und den selbstgemachten Kuchen den Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen. Reservierungen von Verkaufstischen gegen einen Kostenbeitrag von 5 Euro pro Tisch nehmen Melanie Schmid (Telefon 07582/933238, E-Mail mschmid3@gmx.net) oder Manuela Arendt (manu.arendt@gmx.de) entgegen. Der Erlös kommt den Grundschülern in Form etwa von Schulfruchtprogramm, Pausenkiste, unterrichtsbegleitende Förderung und Unterstützung kultureller Veranstaltungen zugute. Foto: Klaus Weiss (Archiv)