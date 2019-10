Toller Altweibersommer-Tag zieht Touristen an den Federseesteg

Tausende haben den herrlichen Herbsttag am Sonntag genutzt, um an den Federsee zu spazieren oder im Städtle ein Straßencafé zu besuchen. Weit über 1000 Besucher waren schon bis zum frühen Nachmittag unterwegs auf dem Federseesteg, im Wackelwald und auf dem Steg durchs Banngebiet Staudacher. Übervolle Parkplätze beim Federseemuseum zeigten auch dort den Massenansturm, solange das Wetter noch sommerliche Temperaturen aufweist, die noch einen schönen goldenen Oktober versprechen. Auch in der Stadt selbst waren zumindest auf dem Marktplatz alle Sitzplätze belegt und lange Schlangen von „Eishungrigen“ an den Eisdielen sprachen für sich. Foto: Klaus Weiss