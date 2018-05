Toilette ist Ziel von Vandalismus

Einen Schaden von rund 1000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in der öffentlichen Toilette im Bittelwiesenweg in Bad Buchau angerichtet. Nach dem Bericht der Polizei schlugen die Täter eine Scheibe ein und beschädigten das Inventar der Toilette samt Beleuchtung. Bürgermeister Peter Diesch griff den Vorfall in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats auf. Die Tat sei kein Einzelfall: „Wir haben gerade ein ziemlich massives Vandalismusproblem.“ Seit dem 1. Mai sei es nun schon das zweite Mal, dass die Toilette in den Bittelwiesen Ziel von Vandalismus geworden war. Auch beim ersten Vorfall sei das Fenster eingeschlagen und zudem die Türen zerstört worden. So belaufe sich der Gesamtschaden mittlerweile auf 3000 Euro. „Wir vermuten, dass der Vorfall möglicherweise mit der Grillhütte zusammenhängt“, so Diesch. Deshalb sollte das Gremium in absehbarer Zeit darüber diskutieren, ob das Angebot weiter sinnvoll ist, schlug Diesch vor. Von Touristen werde die Grillhütte ohnehin nicht nachgefragt. „So wie die Grillhütte gedacht war, ist sie eigentlich nicht angenommen worden.“