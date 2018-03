Timoth Fetscher als Vorsitzender wiedergewählt

Bei der Jahreshauptversammlung des SV Kanzach wurden der Vorsitzende Timoth Fetscher und sein Stellvertreter Josef Müller wiedergewählt. Ehrenmitglied Karl Brändle wurde mit der WLSB-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

In einer Rückschau zeigte Fetscher die zahlreichen Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr auf. Neben den Veranstaltungen Dorfpokalturnier, die Aufführungen der Theatergruppe im Winter und den Sportlerball konnte er als Highlight den Geldpreis bei der Ausschreibung „Integration durch Sport“ des Sportkreis BC und der Volksband Ulm Biberach nennen. Auch kleinere Sanierungs- und Renovierungsarbeiten rund ums Sportheim beschäftigten die Mitglieder im vergangenen Jahr. Bei der Mitgliederstatistik konnte Fetscher 330 Mitglieder im Verein zählen. Das Verhältnis von Mann und Frau ist im Verein ausgeglichen, das Durchschnittsalter beträgt 43,9 Jahre. Fetscher bemängelte lediglich den zu geringen Jugendanteil (20 Prozent) im Verein.

Anschließend berichteten die Abteilungsleiter über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Die Fußballmannschaft der SGM SV Kanzach/ SV Bad Buchau II rangierte in der abgelaufenen Saison auf Platz 13. Auch dieses Jahr wird von der Abteilungsleitung alles versucht, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Die Planungen und Gespräche für die neue Saison mit der neuen Führung der Fußballabteilung des SV Bad Buchau sind im Gange. Der Sportverein zeigt im Punlic Viewing zur Fußball-WM die Deutschen Spiele auf Großbildleinwand im Haus der Vereine. Das Großprojekt im Jahr 2019 wird die Feier zum 850-jährigen Bestehen der Gemeinde Kanzach.

Timoth Fetscher und Josef Müller wurden wieder in den Vorstand wiedergewählt, Martin Schilling als Kassierer, Manuela Köhler zur Schriftführerin, Albert Strobel und Renate Buck als Kassenprüfer, Christoph Beck als Jugendleiter und Michael Widmann, Otto Schirmer und Pierre Coquet als Beisitzer.

Die WLSB-Ehrennadel in Bronze erhielt Michael Widmann. Er wurde an der Jahreshauptversammlung 2011 in den erweiterten Vorstand gewählt. Davor hat er im Verein die Abteilungen Jugendfußball und Fußball Aktive durchlaufen. Auch war er Co-Trainer der Fußball Frauenmannschaft des SV Bad Buchau. Seit 2011 ist Michael Widmann nun aktiv im Organisationsteam des SV Kanzach. Er übernimmt Verantwortung bei der Planung und Durchführung von Aktivitäten des Theaters, des Sportlerballs zur Fasnet und beim Dorfpokalturnier im Sommer sowie auch beim Vereinsjubiläum im Sommer 2016.

Die WLSB-Ehrennadel in Silber erhielt Hannelore Fetscher. Sie ist seit 1986 aktives Mitglied der Frauenturngruppe. Seit 1992 ist sie Abteilungsleiterin und somit bis heute ununterbrochen Mitglied im erweiterten Ausschuss des SV Kanzach. Als die damals tätige Übungsleiterin aus gesundheitlichen Gründen ihre Ihr Amt aufgeben musste, übernahm Hannelore Fetscher schließlich die Gruppe. Auch organisiert sie Jahresausflüge und Weihnachtsfeiern. In der Turngruppe sind Seniorinnen bis ins hohe Alter (90 Jahre) aktiv dabei.

Die WLSB-Ehrennadel in Gold erhielt Ehrenmitglied Karl Brändle. Er begann 1954 als aktiver Fußballer seine Mitgliedschaft im Verein. Sein Herz gehörte dem Fußball. Der größte Erfolg durfte 1966 der Aufstieg mit der Mannschaft gewesen sein. Er übernahm von 1984 bis 1992 das Amt des Kassiers. Zudem war er Kassenwart und Vertreter der Abteilung Männerchor im erweiterten Ausschuss. Nach dessen offizieller Auflösung 2008 stand er als Beisitzer dem Gremium weiter zur Verfügung.