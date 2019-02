Den Alltag hinter sich lassen und eintauchen in die Ruhe, dazu lädt das Team des Gebetsabend Tauchstunde am Freitag, 15. Februar, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Kirche in Kanzach. Der Abend steht unter dem Thema: „Beschenkt durch Liebe“. Diakon Karl-Josef Arnold aus Ingoldingen wird den Impuls dazu geben. Bei diesem besonderen Gottesdienst wird zum Schluss, passend zum Valentinstag und auch passend zum Thema, die Paar- und Einzelsegnung als Geschenk der Liebe Gottes gespendet. Auch gibt es Gelegenheit zur Beichte. Die Federseeband begleitet den Abendgottesdienst mit vielen Lobpreisliedern zum Mitsingen und Mitbeten. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit zur Begegnung und zu Gesprächen im Nachtcafe in der Pfarrscheuer nebenan.