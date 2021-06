Theaterprojekt „Alea“ startet wieder

Das Dürnauer Theaterprojekt „Alea“ für Menschen mit Behinderungen und ohne wurde im von Corona geprägten Jahr 2020 trotz aller Schwierigkeiten begonnen, umgesetzt und hat gute erste Ergebnisse gebracht. Jetzt darf es nach einer sechsmonatigen Pause weitergehen: Das Projekt startet wieder am Sonntag, 27. Juni, ab 10 Uhr bei der Kooperative Dürnau – und das Leitungsteam Anastasia Alexandrowa und Jan Hinrichs würde sich freuen, wenn neue Aleanerinnen und Aleaner dazustoßen.

Das Theaterprojekt ist im vergangenen Jahr gestartet. Vor dem zweiten Lockdown wurde in kleinen Runden geprobt, es gab einen spannenden Maskenworkshop und sogar ein „Alea“-Lied ist entstanden. Auch ein kreativer Treff mit den Müttern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde organisiert. Der Name „Alea“ stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Wärme“ oder „Schutz“, auf Latein sind damit die „(Spiel-)Würfel“ gemeint. Und einen wärmenden Schutzraum für freies Spielen sollen auch die Schauspielerinnen und Schauspieler des Projekts vorfinden. Bis jetzt nehmen an „Alea“ zwölf Mitwirkende im Alter von zehn bis 34 Jahren teil. Die Gruppen werden altersgerecht formiert.

Am Sonntag soll ein gemütliches Wiedersehen oder auch Kennenlernen stattfinden, denn auch alle Neugierigen seien hier herzlich willkommen. Die Teilnehmer dürfen unter der Anleitung der Künstlerin Yelda aus Berlin mit Ton gestalten, um sich zusammen aufzulockern. Bei Kaffee und Kuchen können sie dann über die Zukunftspläne von „Alea“ sprechen.