Theater und Fasnet fallen aus

Der Kanzacher Sportverein hat zusammen mit der Theatergruppe beschlossen, die diesjährige Theatersaison wegen Corona abzusagen. Auch die Fasnetsveranstaltungen müssen coronabedingt ausfallen.

Zu viele offene Punkte und Einschränkungen stünden einem stimmungsvollen Theaterabend im Weg, schreibt der Vorsitzende des Gesamtvereins, Timoth Fetscher. Dem Verein sei unklar, in welchem Rahmen die Theatergäste bewirtet werden könnten – sei doch die Bewirtung eine Marke der Theaterveranstaltung in Kanzach.

Die Theatergruppe Kanzach führte seit ihrer Gründung 1976 um die Weihnachts- und Neujahrszeit ihre Theaterstücke in der Halle am Bahnhof in Kanzach und im Kurzentrum in Bad Buchau auf. Über 1200 Besucher besuchten im Schnitt die vier Aufführungen pro Saison. Dieses Jahr muss das kulturelle Highlight wegfallen. §“Schweren Herzens müssen wir die Saison absagen. Es gibt zu viele Unsicherheitsfaktoren“, so Abteilungsleiterin Daniela Hospach, Regisseurin Manuela Köhler und Timoth Fetscher in einstimmiger Meinung.

„Wir haben uns bereits zum Corona-Lock-Down im Frühjahr ein Datum gesetzt, an dem wir spätestens entscheiden müssen, ob und wie wir in die Theatersaison gehen oder nicht“, so Fetscher. Ab diesem Datum würden weitere Kosten und Planungen auf den Verein zukommen, wie Werbung, Kostüme, Kulissen, Aufführungsrechte und mehr. Da die Corona-Verordnung auch für Theaterspieler auf der Bühne gelte, müsste auch mit Abstands- und Hygieneregeln und mit Mundschutzmaske geprobt werden. Unmöglich, hier einem Theaterstück gerecht zu werden. Auch wären nur 60 Zuschauer für die Halle in Kanzach möglich. „Für dieses Jahr haben wir uns ein ganz tolles und lustiges Stück ausgesucht. Das wollen wir uns nicht ruinieren“, so Regisseurin Köhler. Der Fokus liegt nun auf der Saison 2021/2022, bei dem hoffentlich wieder vor vollem Haus mit Bewirtung gespielt werden kann.

Folgerichtig wird auch der Sportlerball im Februar abgesagt. Auch der Gompige Donnerstag im Haus der Vereine wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden können. „Wir können bei unseren Großveranstaltungen des Theaters und des Sportlerballs die Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln nicht garantieren. Die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, hat in Sport und Kultur immer noch oberste Priorität. Ein verantwortungsvolles Denken und Handeln schützt uns und unsere Mitmenschen vor Neuinfektionen“, so der Vorsitzende.

Die Zeit während des Corona-Lock-Downs nutzte der Verein, in dem auf dem Sportgelände in Kanzach in ehrenamtlicher Arbeit ein fester Platz gepflastert und eine neue Gerätehütte errichtet wurde. Bei schönem Wetter haben sich einzelne Abteilungen in kleinen Gruppen zum Outdoor-Sport getroffen. Als Erste durften die Fußballer der SGM SV Oggelshausen/SV Kanzach/SV Bad Buchau II den Trainingsbetrieb im Freien aufnehmen. Mittlerweile wird wieder im Wettbewerb gespielt. „Hier sollten sich die Spieler als auch die Zuschauer der Vorbildfunktion des Fußballs bewusst sein. Kaum einer anderen Sportart werden so viele Freiheiten eingeräumt, wieder einen geordneten Spielbe-trieb zu führen“, so der Vorsitzende. Die SGM steht noch ungeschlagen im oberen Teil der Tabelle und kann mit der Herbstmeisterschaft liebäugeln. Seit Beginn des neuen Schuljahres findet wieder regelmäßiger Turn- und Sportbetrieb in der Halle statt.

Im nächsten Jahr will der Verein schrittweise zur Normalität zurückkehren. Die Jahreshauptversammlung soll im März 2021 stattfinden – 2020 wurde nach rechtlicher Prüfung ausgesetzt. Für Gründonnerstag ist das Binokel-Turnier geplant. Auch das Dorfpokalturnier fiel dieses Jahr dem Corona-Virus zum Opfer. „Wir haben nächstes Jahr eigentlich das 75-jährige Vereinsjubiläum. Eine langfristige Veranstaltungsplanung zu machen, ist nicht möglich. Und ein großes Jubiläumsfest wird es wahrscheinlich nicht geben. Wir müssen nächstes Jahr spontan und in kleinen Schritten denken, planen und handeln“, so der Tenor in der Vorstandschaft.