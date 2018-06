Thea Menz wird Ehrenvorsitzende

Immer am zweiten Adventssonntag feiert der Katholische Frauenbund Bad Buchau einen besinnlichen Adventsnachmittag.

Mit adventlichen Arrangements eröffnete die Stubenmusik Salteris das Programm im festlich dekorierten Bischof-Sproll-Haus. Das im süddeutschen Raum bekannte Quintett musiziert mit verschiedenen Musikinstrumenten und zeigt sich auch sonst äußerst vielfältig.

Es gebe wohl keinen besseren Rahmen als eine solche Feier für die Ehrung einer Person, sagte Marianne Diesch. Die Frauen des Vorstands hatten beschlossen, Thea Menz für ihre langjährige Tätigkeit als Vorsitzende des Katholischen Frauenbunds zur Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Zehn Jahre lang hat sie die Belange des Frauenbunds nicht nur in Bad Buchau, sondern auch auf Bezirks- und Dekanatsebene aufs Beste repräsentiert. In ihrer Laudatio erinnerte Marianne Diesch nochmals an alle Aufgaben, die Thea Menz bewältigt hat. Sie überreichte der sichtlich sprachlosen Thea Menz die Ernenungsurkunde zur Ehrenvorsitzenden zusammen mit einem Blumengruß.