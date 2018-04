Telekom baut in Bad Buchau schnelles Internet aus

Die Deutsche Telekom baut ihr Breitbandnetz in Bad Buchau aus. Künftig sollen Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/Sekunde möglich sein, heißt es vom Unternehmen. Davon könnten bis zu 1500 Haushalte sowie rund 130 Gewerbebetriebe profitieren.

Die Telekom setzt auch in Bad Buchau auf die sogenannte Vectoring-Technik. Dazu werden sechs Verteilerkästen zu Multifunktionsgehäusen aufgerüstet. Diese werden mit Glasfaser angeschlossen. Die Breitbandversorgung in die Häuser erfolgt über die bestehenden Kupferkabel. Doch dank Vectoring sind auch dort schnelle Internetverbindungen möglich. Bis zu 250 Mbit/Sekunde für denjenigen, der in unmittelbarer Nähe eines solchen Verteilerkastens wohnt, mit zunehmender Entfernung sinkt allerdings die Leistung der Bandbreite. Im neuen Netz soll Telefonieren, Internet und Fernsehen gleichzeitig möglich sein. Beim sogenannten Upload sollen bis zu 55 Mbit/Sekunde möglich sein.

Derzeit sei man mit der Gemeindeverwaltung in Abstimmung über die Baumaßnahme. Die Fertigstellung soll bis Ende Februar 2019 erfolgen, heißt es von der Telekom. Damit haben Bürger in größeren Teilen Bad Buchaus künftig die Auswahl. Denn bereits jetzt bietet der Kabelnetzbetreiber Unitymedia schnelle Internetanschlüsse an.

Die Stadt begrüßt den Netzausbau. Dass über die beiden Unternehmen in weiten Teilen schnelles Internet angeboten werde, sei „beachtlich“, so Hauptamtsleiter Helmut Müller. Allerdings ist aus seiner Sicht die Zukunft beim Internet das Glasfaserkabel bis ins Haus. Aber die Kosten dafür liegen bei zig Millionen.