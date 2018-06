Tauchstunde mit Pfarrer Burkard

Zum Gebetsabend Tauchstunde am Freitag, 8. Juni, lädt die Seelsorgeeinheit Federsee in die Kirche nach Kanzach ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. An diesem Abend steht das Thema: „Gottes Spuren in unserem Leben“ im Mittelpunkt. Anders als angekündigt wird Monsignore Heinrich-Maria Burkard aus Heiligkreuztal den Impuls zum Thema sprechen und den Gottesdienst geistlich begleiten. Es besteht auch die Möglichkeit zur Beichte. Der Gottesdienst wird mitgestaltet von der Federseeband mit vielen bekannten Lobpreis- und Anbetungsliedern. Im Anschluss daran lädt das Nachtcafé zum geselligen Beisammensein ein.