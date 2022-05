„Tauchstunde“ feiert zehnten Geburtstag

Seit zeh Jahren gibt es die „Tauchstunde“. Anlässlich des Jubiläums findet am Freitag, 6. Mai , um 19.30 Uhr eine Anbetung und Lobpreis mit der Federseeband in der Stiftskirche Bad Buchau statt.

Der Titel „Tauchstunde“ deutet schon das Programm dieses besonderen Gottesdienstes an, dass nämlich der Besucher wegtauchen darf aus der Hektik des Alltages und eintauchen kann in Lobpreismusik, in die Anbetung und in Gottes Liebe. Am 3. Februar 2012 fand der erste Gebets- und Lobpreisabend in Kanzach statt.

Wenn die Gründerinnen in Erinnerungen schwelgen und von der Entstehung der „Tauchstunde“ sprechen, sind sie sich sicher: aller Anfang ist schwer. Denn als 2012 der erste Gebets- und Lobpreisabend stattfinden sollte, erkrankte der Gitarrist und es musste auf die Schnelle eine Vertretung gesucht werden, was nach einigen Telefonaten schließlich gelang.

An dem kalten Februartag war der Abend – so die Erinnerung – auch noch so eisig kalt, dass die Elektrizitätsversorgung in den Abendstunden an ihre Grenzen kam und der knappe Strom den Landwirten zum Melken vorbehalten wurde. Die ersten Besucher der ersten Tauchstunde wurden deshalb in der frostigen Kirche auf eine harte Probe gestellt, erinnern sich Margit Kröll, Irmgard Birnbickel und Gabi Hafner.

Seit 2012 findet der Gebetsabend jährlich drei- bis viermal statt. Es sind ständig wechselnde Referenten eingeladen, denn jeder Abend steht unter einem anderen Thema. Priester und Diakone aus der Region, Missionare aus den Gebetshäusern Augsburg und Salzburg und andere gaben Impulse zum persönlichen Glaubens- und Gebetsleben für Alltag und Familie.

Inzwischen gab es im Team einen Wechsel: Jutta Braig unterstützt das Vorbereitungsteam in vielfältiger Weise und sorgt mit Melanie Wild nach jeder Veranstaltung für das leibliche Wohl im Nachtcafé.

Die Federseeband verschönert seit vielen Jahren diese Abendstunde mit ihrer beflügelnden Lobpreismusik, die jeden Besucher zum Mitsingen einlädt. Denn wie schon Augustinus sagte: Wer singt, betet doppelt, heißt es in der Medienmitteilung der Organisatorinnen.

Zum Jubiläum konnte das Ordainsationsteam die viel geschätzte Referentin Anne Françoise Vater gewonnen. Sie ist die Initiatorin des Projektes „Schulen der Anbetung“. Anne Françoise Vater ist Familienmutter und hatte viele Jahre lang Leitungsaufgaben in der Gemeinschaft Emmanuel. Außerdem ist sie die Autorin des Buches „Mit ganzem Herzen: Hinführung zur eucharistischen Anbetung“. Im Impuls der „Tauchstunde“ wird sie dazu einladen, Jesus im Sakrament der Liebe zu begegnen. Sie gibt, wie es in der Ankündigung heißt, aus ihrer Erfahrung heraus praktische Hilfestellungen zur eucharistischen Anbetung und das mit großer Begeisterung.

Der Abend am 6. Mai steht unter dem Thema: „Beten von Herz zu Herz“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Herzlich eingeladen ist sind alle, die die eucharistische Anbetung für sich entdecken möchten.Die „Tauchstunde“ findet in der Stiftskirche Bad Buchau statt, wo erheblich viel mehr Besucher als früher teilnehmen können. Inzwischen dürfen auch wieder alle Sitzbänke genutzt werden und die Mundschutzpflicht ist aufgehoben, heißt es in der Medienmitteilung. Es darf natürlich aber gerne Mundschutz getragen werden. Im Anschluss lädt das Nachtcafé zu Imbiss, Begegnung und Gespräch ein. Parkmöglichkeit gibt es beim Sportplatz Bittelwiese am Ortsausgang Richtung Oggelshausen.