Tanz der Vampire am Federsee

Das Nabu-Zentrum Federsee veranstaltet am Freitag, 14.Juni, ab um 21 Uhr eine Bat Night mit Bildern, Infos und Fledermausgeschichten und einer Expedition ins Reich der Flattertiere. Treffpunkt ist das Nabu-Naturschutzzentrum in Bad Buchau. Um den nächtlichen Insektenjägern auf die Spur zu kommen, muss man ein echter Nachtschwärmer sein. Daher ist Ferienzeit die beste Fledermauszeit, so der Nabu, denn am nächsten Tag ist ausschlafen angesagt. Ein einführender Bildervortrag im Nabu-Naturschutzzentrum klärt spannenden Fragen rund um Fledermäuse. Im zweiten Teil des Abends, bei beginnender Dämmerung, geht es hinaus zur Beobachtung von Zwergfledermaus, Großem Abendsegler und Wasserfledermaus. Außerdem können die Gäste sogenannte Bat-Detectoren ausprobieren, die Ultraschall-Laute hörbar machen,