Tankstellenüberfall: Polizei sucht weiter nach dem Räuber

Nach einer räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in Bad Buchau Mitte Dezember wird derzeit immer noch ermittelt. Staatsanwaltschaft und Polizei geben jetzt Bilder zur Veröffentlichung frei, die den Täter zeigen sollen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte am Sonntag, 18. Dezember, kurz vor 19.30 Uhr die Tankstelle in der Schussenrieder Straße betreten haben. Mit einem schwarzen Revolver habe der Unbekannte den Angestellten bedroht und sich von ihm das Bargeld aus der Kasse geben lassen. Zudem soll der Täter auch noch selbst in die Kasse gegriffen. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete der Täter zu Fuß aus der Tankstelle. Die Polizei suchte sofort nach dem Unbekannten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Bislang ist es jedoch nicht gelungen, den Täter zu ermitteln.

Jetzt veröffentlichen Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei Bilder, die den Täter zeigen. Von der Veröffentlichung der Bilder versprechen sich die Behörden Hinweise auf den Täter. Der Unbekannte soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er ist schlank, hat braune Augen und einen Dreitagebart.

Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, blauen Jeans, schwarzen Schuhen und er trug schwarze Stoffhandschuhe. Bei der Tat trug er zudem eine schwarze Sturmhaube mit zwei Sehschlitzen. Zeugen, die den Mann kennen, ihn gesehen haben oder Hinweise auf ihn geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.